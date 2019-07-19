Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi Haberi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Erzurum’a Jandarma Komando Tabur Komutanlığı müjdesi Haberi

Orgeneral Çetin'in Valiliğe gelişi

Cennet General Güvenlik Güçleri Irak 

-Çetin'in açıklamaları
-Vali Memiş'in açıklamaları
-Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM ) - Erzurum’a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacak ERZURUM

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum’a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurulacağını açıkladı.
Erzurum’a bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Çetin’e MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun eşlik etti. Vali Memiş’in isteği üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onay vermesiyle birlikte Erzurum’a Karabekirler Jandarma Komando Tabur Komutanlığı kurmaya karar verdiklerini ifade eden Çetin, "Erzurum ülkemizin cennet köşelerinden birisi. Erzurum güvenlik ve asayiş açısından bir huzur şehri. Erzurumlular devletinden hep destek verdiler. Erzurum bir serhat şehri. Tarihi boyunca çok önemli bir şehir oldu. Bizim buraya biraz daha destek sağlamamız gerektiğini biliyoruz. Valimiz gittiği her yerde oranın gelişmesine ve güvenliğinin sağlanmasını istiyor. Gümüşhane Valisiyken oraya bir tabur kurdurmuştu. Şimdi de buraya bir tabur istedi. Valimiz gerçekten çok çalışkan birisi. Biz Valimize hayır diyemedik. Burada Jandarma Özel Hareket Taburu vardı. İçişleri Bakanımızın talimatıyla şimdide buraya Karabekirler Jandarma Komando Taburu kurmaya karar verdik. Atatürk’ün buraya gelişinin ve milli mücadelenin 100. yılı anısına buraya böyle bir tabur kurmaya karar verdik. Erzurum’a ve ülkemize hayırlı olsun. Biz güvenlik güçleri olarak halkımızın huzuru ve güvenliği için ne gerekiyor onu yapmaya çaba gösteriyoruz. Devletimizin her türlü imkanı var. Taburumuz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise, “Buraya eliniz boş gelmediniz. Bu tabur şehrimizin sosyal açısından ve güvenliği açısında bize güç katacaktır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı