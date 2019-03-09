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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'te

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Bitlis Valiliğini ziyaret etmesinden detay - Arif Çetin, Bitlis Valiliğini ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiBİTLİS (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valiliğini ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.Siirt'ten helikopterle kente gelerek ilk önce İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Orgeneral Çetin'i, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar karşıladı.Burada bir süre komutanlarla sohbet eden Orgeneral Çetin, ardından Valiliğe geçti. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra ziyaretçi defterini imzalayan Çetin, Vali Çağatay ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ziyarete Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da katıldı.

General Hatıra Fotoğrafı Helikopter 

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