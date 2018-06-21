Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Gümüşhane'de Haberi
- Çetin'in valilik önünde karşılanması - Çetin'in 17 Kasım 1992'de İstanbul'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Cengiz Erkan'ın annesi Emine Erkan ile sohbeti - Fotoğraf çekimi - Valilik ziyaretinden detaylar - Hediye takdimi - Gümüşhane Valisi Okay Memiş'in açıklamaları - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in açıklamalarıGÜMÜŞHANE (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti.Valilik girişinde Vali Okay Memiş tarafından karşılan Çetin, 17 Kasım 1992'de İstanbul'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Cengiz Erkan'ın annesi Emine Erkan ile de bir süre sohbet etti.Çetin, tesadüfen karşılaştığı şehit annesi Erkan ile yakından ilgilenerek, "Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır." dedi. Ziyarette konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarma teşkilatı ile gurur duyduğunu söyledi.
Gümüşhane 'nin asayiş olayları açısından Türkiye'nin en güvenli illerinin başında geldiğini belirten Memiş, "Buna mukabil arazide çok az sayıdaki terör unsurlarını bertaraf etmek için gece gündüz arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Hem o çok az sayıdaki bölücü unsurları bertaraf etmek hem de ilimizin genel asayişini temin etmek açısından uyum içerisinde çalışıyoruz." dedi. - "İşbirliği içerisinde gönül gönüle tek yumruk devam edeceğiz"Orgeneral Çetin ise Gümüşhane 'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kentte güvenlik kuvvetlerinin halkın emrinde, vatandaşın yakınında ve yardımında, huzurunu temin etmek için işbirliği içerisinde çalışmasından memnun olduğunu kaydederek, "Burada mücadele eden arkadaşlarımız var. Jandarma demek, polis demek. Polis demek, jandarma demek. İşbirliği içerisinde gönül gönüle tek yumruk devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Çetin, ziyaretin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katıldı. Ziyarette Çetin'e, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Ali ihsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan ve diğer ilgililer eşlik etti.