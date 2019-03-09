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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis’te Haberi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Bitlis’te Haberi

Komutanın valiliğe gelişi

General Hatıra Fotoğrafı Toplantı Helikopter 

-Valinin komutanı karşılaması
-Hatıra fotoğrafının çekilmesi
-Valilik defterinin imzalanması
-detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti. Bölge gezisi kapsamında Bitlis’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti. Vali Çağatay gelen heyeti Bitlis Valiliği önünde Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte karşıladı. Girişte hatıra fotoğrafı çeken Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra Valilik ziyaretçi defterini imzaladı. Bir süre Valilik makamında toplantı yapan heyet daha sonra Jandarma Komutanlığı'na geçerek öğle yemeğine katıldı.
Heyet helikopterle Muş’a hareket etti.
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