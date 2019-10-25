Jandarma Genel Komutanı Hatay’da Haberi

-Araçtan inişleri

-Anıt defterinde fotoğraf vermeleri

-Jandarma komutanının imzalaması

-Valiliğe ziyaret



( HATAY )- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Hatay Valiliğini ziyaret etti HATAY



- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay’a geldi. Orgeneral Çetin ve İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Hatay Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Orgeneral Çetin valilik ziyaret defterini imzaladıktan sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan brifing aldı. Ziyarette Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile Hatay Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin de yer aldı.



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