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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Çetin 'utanç adasında' - DAKAR İzle

Jandarma Genel Komutanı Çetin 'utanç adasında' - DAKAR İzle

Jandarma Genel Komutanı Çetin "utanç adasında" - DAKAR - Orgeneral Çetin'in gençlerle fotoğraf çekilmesi - Orgeneral Çetin'in tarihi deniz fenerini gezmesi - Orgeneral Çetin'in müze ziyaretiJandarma Genel Komutanı Çetin "utanç adasında" - Orgeneral Arif Çetin, köle ticareti yapılan Goree Adası'nı ziyaret etti - Çetin: "Burada yaşanan utançtan dolayı bütün Batı ülkeleri dönüp kendi tarihlerini sorgulamalıdır"DAKAR (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'i ziyaret etti.Orgeneral Çetin, Senegal Jandarma Genel Komutanı Meissa Niang ile heyetler arası görüşme yaptı. Niang, Çetin’e plaket takdim etti.Askeri heyetler arasında yapılan görüşmelerde karşılıklı işbirliğinin arttırılması yönünde kararlar alındığı, bu yıl içinde personel değişimi ve askeri eğitim konusunda önemli adımlar atılacağı öğrenildi.Orgeneral Çetin, daha sonra mevkidaşı Niang, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Dakar Askeri Ateşesi Albay Emrah Yıldırım ve beraberindeki heyet ile başkent Dakar yakınlarındaki "utanç adası" olarak bilinen Goree Adası'nı gezdi.Batı ülkelerinin yüzyıllar boyu köle ticareti yaptığı adadaki 28 köle evinden biri olan ve müzeye dönüştürülen binaya giden Çetin, müzedeki hatıra defterine yazdığı notta şunları kaydetti:"Burada yaşanan utançtan dolayı bütün Batı ülkeleri dönüp kendi tarihlerini sorgulamalıdır. Dost ve kardeş ülke Senegal'in bağımsızlık yolunda attıkları bütün adımları takdir ediyor ve daima yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum."Orgeneral Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını söyledi.

Türkiye'nin Senegal ile askeri ilişkilere önem verdiğini, bu yüzden burada olduğunu belirten Çetin, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artırılması için birçok konuda mutabakat sağlandığını kaydetti.
Ada sakinlerinin Türkiye'den restorasyonunu talep ettikleri adadaki tek cami olan Goree Camisini ziyaret eden Çetin, daha sonra Dakar ’a geçerek Rönesans anıtını ve karşısındaki tarihi deniz fenerini gezdi.Burada Fas, Lübnan, İspanyol ve Ganalı gençlerden oluşan bir grup, Türk bayrağını görünce sevgi gösterisinde bulunarak, Orgeneral Çetin ile fotoğraf çektirdi.

Restorasyon Deniz Feneri Utanç Adası Askeri Eğitim Bağımsızlık 

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