Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti

ziyaretten görüntüler

( BURSA ) BURSA

General 


- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Bursa’ya ziyaret için gelen Orgeneral Çetin’i İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç karşıladı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi alan Orgeneral Çetin, daha bir dizi temaslarda bulunduktan sonra şehirden ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı