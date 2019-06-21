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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Yalova’da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Yalova’da

Jandarma Komutanının Valilikten çıkışı, kendini karşılayan emniyet mensupları ile tokalaşması, çiçek sunulması, Emniyet Müdürlüğüne geçişi, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık tarafından hediye verilmesi, detaylar

( YALOVA )- Çetin Yalova’da birlikleri denetledi YALOVA

General 


- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin birlikleri denetlemek için Yalova’ya geldi. Yalova’daki birlikleri denetlemek için Yalova’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ilk olarak Yalova Jandarma Alay Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, tarafından karşılanan Çetin birlik hakkında bilgi aldı. Ardından Yalova Valiliği’ne geçen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i, Vali Muammer Erol karşıladı. Yalova Valiliği hatıra defterini imzalayan Çetin, Erol’dan bilgiler aldı. Buradaki ziyaretin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne geçen Çetin, Emniyet Müdürü Hakan Fındık’ı makamında ziyaret etti. Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Atatürk’ün Yalova’da bulunduğu zamanlarda kullandığı kahve fincanının kopyası hediye edildi. Çetin İstanbul’daki birlikleri de ziyaret etmek için karayolu ile Yalova’dan ayrıldı. (SÇ
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