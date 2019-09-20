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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskın İzle

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına baskın İzle

ele geçirilen malzemelerden görüntü

( BURSA ) BURSA

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- Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenledi.
1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan N.G. isimli şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Gemlik’in Küçük Kumla Mahallesi’ne yapılan operasyonda N.G. gözaltına alınırken şüphelinin ev ve arabasında arama yapıldı. Aramalarda bin 70 gr kubar esrar, 300 gr. toz esrar, 200 gram kenevir tohumu, 20 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 25 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve kuru sıkı tabancaya ait 5 adet fişek, 100 Adet MKE yapımı 9 MM tabanca fişeği ele geçirildi. N.G. ilk işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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