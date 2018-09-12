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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden sahte para basım matbaasına operasyon

Jandarma ekiplerinden sahte para basım matbaasına operasyon

ele geçirelen malzemelerden görüntüler ve fotoğraflar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Bellek Jandarma Flash Bellek Hologram Dizüstü Bilgisayar 


- Gaziantep'te jandarma ekipleri sahte para basım matbaasına yaptığı operasyonda çok sayıda sahte para, basım filtreleri, baskı makine ve aletleri, hologram, mühür, banknot ölçüm cihazı ele geçirildi. Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla ülkeye girişi yapılmış malzeme, sahte para ve bunları imalatta kullanılan teçhizat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla el konulmuş, olayla ilgisi bulunan 5 kişi gözlem altına alındı. Ele geçirilen malzemeler Operasyonlarda ise, yaklaşık 30 ton kaçak çay, 4 adet çay presleme, eleme, paketleme ve tartı makineleri, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 69 adet sahte olduğu değerlendirilen 25 bin Irak dinarı, 40 adet 100 dolar banknot, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon, filigram ve hologram, 7 adet sahte para basımında kullanılan kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, 1 adet banknot ölçüm cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet flash bellek, 136 adet dijital kamera, 76 adet Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne ait mühürlerin taklidi sahte mühür, 45 koli üzerinde rakam bulunmayan mühür, çok sayıda ülke menşei ve marka belirten hologram ve filigram ele geçirildi.
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