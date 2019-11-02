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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulaması

Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulaması

drone görüntüsü

( MARDİN ) MARDİN

Trafik Güvenliği Jandarma 


- Mardin’in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri ‘Yaya önceliği’ ile ‘Trafik güvenliği’ kapsamında radarlı denetimleri sıkılaştırırken, drone ile de uygulamaları anbean takip ediyor. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli cezalar yazıldı. Yaya önceliği ve trafik güvenliği kapsamında yapılan uygulamalar Şenköy ve Budaklı mahallelerinde gün boyu devam etti.
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