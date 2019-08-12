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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

Jandarma ekiplerinden bayram trafik denetimi

Trafik uygulaması noktasından detay

( ARTVİN ) ARTVİN

Trafik Güvenliği Trafik Kuralları Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Kontrol Noktası 


- Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Artvin-Erzurum karayolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerinin ve yolcuların Kurban Bayramları kutlanmış, çeşitli ikramlarda bulunuyor. Bu esnada görevliler sürüsü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, uykusuz araç kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıyor. İlgililer trafikte huzur, güven ve sağlık için bu uygulamaların sadece bayram süresinde değil her zaman yapılacağını kaydettiler (AG-EK
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