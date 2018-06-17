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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Jandarma ekiplerinden bayram trafiği uygulaması - İSTANBUL Haberi

Jandarma ekiplerinden bayram trafiği uygulaması - İSTANBUL Haberi

- Jandarma ekiplerinden bayram trafiği uygulaması - Uygulamadan detaylarJandarma ekiplerinden bayram trafiği uygulaması - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu nedeniyle denetim gerçekleştirdiİSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı tatili dönüşü Kuzey Marmara Otoyolu yol kontrol noktasında asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik yoğunluğunun artması nedeniyle denetimlerini artırdı.Ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu yol kontrol noktasında durdurdukları şehirlerarası yolcu otobüsleri ve araçların plakaları ile sürücülerine ait ehliyet ve kimlikleri takbul cihaz adı verilen gözlükler ile kontrol etti.Denetimlerde ayrıca, kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem de kullanıldı."Trafik dedektifleri" projesi kapsamında, durdurulan araçlardaki çocuklar ile diğer yolculara güvenli yolculuk ve trafik kuralları konusunda broşürler dağıtıldı.Jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı uygulamada, araçlarda arama yapıldı.Uygulama sırasında vatandaşların bayramını da kutlayan ekipler, yolda arıza yapan bir aracın sürücüsüne yardım ederek, aracın güvenli şekilde yol kenarına çekilmesini sağladı.

Trafik Kuralları Sürücü Belgesi Trafik Yoğunluğu Dedektör Köpek Kontrol Noktası 

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