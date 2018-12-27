Jandarma ekipleri 260 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi

-detaylar



( İSTANBUL )- Sentetik operasyonu jandarma kamerasında- Ele geçirilen madde ile 260 ton bonzai üretilebiliyor İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde yapımında hammadde olarak kullanılan yüklü miktarda “5-Fluoro” isimli sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anı jandarma kamerasına yansırken yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde irtibatlı olduğu şahıslara satma hazırlığında olan H.İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; H.İ.K. isimli bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği yüklü miktardaki uyuşturucu madde Bonzai yapımında hammadde olarak kullanılan Flora 5 isimli sentetik uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde irtibatlı olduğu şahıslara satacağı bilgisini aldı. İthalat firması adı altında uyuşturucu ticareti Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; (H.İ.K.)’nin uyuşturucu maddeyi paravan olarak kurduğu ithalat firması aracılığıyla farklı malzemeler içerisinde zulalayarak Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye’ye soktuğu tespit edildi. Şüphelinin Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren şirketinin yurtdışı ithalat kayıtlarını inceleyen ve şirketi yakın takibe alan Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddelerin taşındığı aracı belirledi. Oto Temizlik malzemeleri ile uyuşturucu kamuflajı Aracı adım adım takip eden Jandarma ekipleri; Eyüp Sultan Mahallesinde bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde yakaladı. Detektör köpek “Avcı”nın park halindeki araca tepki vermesi üzerine Jandarma ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan kasa levye yardımıyla açıldı. Kasanın içerisinden kolilenmiş halde çok sayıda oto yıkama malzemesi olduğu gören jandarma ekipleri “Avcı”nın oto yıkama malzemesine tepki vermeyeceğini bildiklerinden detaylı aramaya devam etti ve üzerinde “cam çizik giderici” yazılı kovalar dolusu şüpheli malzeme ele geçirdi, H.İ.K isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde titiz bir çalışmayla işlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, ele geçirilen malzemeyi tespit etmek maksadıyla son teknoloji uyuşturucu madde test cihazı kullandı ve malzemenin uyuşturucu türevi olduğunu belirledi. Araçta yapılan aramalarda; 67 adet beyaz plastik kova içerisinde yaklaşık 260 kilo uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde bulunan kovaların gizlemek maksadıyla kullanılan çok sayıda oto yıkama malzemesi ele geçirildi. 260 Ton Bonzai ile Milyonlarca Vatandaşı Zehirleyeceklerdi Ele geçirilen 260 kilo 5-Fluro maddesini inceleyen jandarma ekipleri bundan tam 260 ton Bonzai elde edilmesinin mümkün olacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Jandarma ekiplerinin yaptığı bu başarılı operasyonla; İstanbul genelinde başta genç nüfus olmak üzere milyonlarca vatandaş zehirlenmekten kurtuldu. Yakalanan şüpheli H.İ.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. ( HK-

