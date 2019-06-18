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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarma dere yatağında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı

Jandarma dere yatağında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı

Olay yeri görüntüleri

Mahsur Kaldı Jandarma Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Dere Yatağı 

-Taşan dere yatağı görüntüleri
-mahsur kalanlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde önceki gün ağır yağış nedeniyle Kavakgözü Mahallesi'nde bulunan dere yatağı taştı. Dere yatağında bulunan 5 ev zarar görürken, mahsur kalan 7 kişi jandarma görevlilerince kurtarıldı. Başkentte iki haftadır günün belirli saatlerinde yağan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde önceki gün yağan sağanak yağmurda, Kavaközü Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağı taştı. Taşkın sonucunda dere yatağı üzerinde bulunan 5 ev ve ahırları maddi hasar aldı. Olay sırasında jandarma güvenlik görevlilerine haber verildi.
Taşkın yerine gelen jandarma görevlileri, dere yatağında yaptığı incelemede vatandaşlar tarafından yapılan ve geçiş için kullanılan köprünün yıkıldığını, derenin karşı tarafında da 2 aracın mahsur kaldığını tespit etti. Süratle çalışmalara başlayan jandarma ekipleri dere kenarında evi olan vatandaşları ve hayvanlarını alarak mahallenin yüksek noktalarına çıkarıp olası facianın da önüne geçmiş oldu. Dere kenarındaki evlerde mahsur kalan 7 vatandaş jandarmanın ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda, dere üzerine kurulan merdivenle kurtarıldı. Derenin tıkanan ve taşan kısımları ise belediye görevlilerince yapılan çalışma sonucunda açıldı.
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