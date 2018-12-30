Jandarma’dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu İzle

-Arama yapmaları

-Sahte içkiler

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( İSTANBUL )- Satışa hazır binlerce sahte içki ele geçirildi İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde Arnavutköy'de sahte içki imalatı yapılan bir adrese operasyon düzenledi.

Baskında satışa hazır binlerce sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi de tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.O. isimli bir şahsın Arnavutköy' deki evinde sahte içki imalatı yaptığı bilgisini aldı. Söz konusu ev ve çevresi takibe alındı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; (H.O.)’nun evde ürettiği sahte içkileri, yılbaşı öncesinde İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi. Tekel bayisi gibi ev Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelinin Arnavutköy ilçesindeki evine baskın düzenledi.

Ekipler ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içki, sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlar ile karşılaştı. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve evin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi. Evini adeta bir tekel bayisine çeviren H.O.’nun diğer odalarında da arama yapan Jandarma ekipleri, binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte bandrolleri buldu. Operasyonda, kolilenmiş ve satışa hazır halde yerli ve yabancı içki markalarına ait binlerce sahte içki, 1 adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. Kuzeniyle Aynı Kaderi Paylaştı Yakalanan H.O.’nun kuzeninin de sahte içki imal etmek suçundan Jandarma ekiplerince yakalandığı öğrenildi. H.O. ve olayla bağlantısı olan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

