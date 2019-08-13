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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 72 bin hap ele geçirildi

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 72 bin hap ele geçirildi

Jandarma’nın operasyonu

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Yurt Dışı Jandarma Komutanlığı 

-Ekiplerin Evi araması
-Uyuşturucu maddelerin bulunması
-Şüphelilerin jandarma komutanlığından çıkışı

( İSTANBUL )- “Şekerci Abi” lakaplı şahıs tutuklandı İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 72 bin adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda Kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerden Şekerci abi Lakaplı H.B. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından getirdiği uyuşturucu maddeleri İstanbul’da satmaya hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre; Jandarma ekipleri H.B. isimli bir şahsın yurt dışından temin ettiği uyuşturucu hapları (Amfetamin) İstanbul’da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı fiziki takip neticesinde şekerci abi olarak bilinen şahsın uyuşturucu maddeleri Bahçelievler ilçesinde tespit edilen bir adreste sakladığını belirledi. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Şekerci abi lakaplı şahsın adresine baskın düzenledi.
Dolap Altından Hap Çıktı Jandarma ekiplerince şüphelilerin ikamet adresinde yapılan detaylı aramada, evin yatak odasında bulunan elbise dolabının arkasına ve altına zulalanmış poşetler içesinde çeşitli renklerde hazırlanmış binlerce uyuşturucu hap ve yüklü miktarda kokain ele geçirdi. Şekerci Abi tutuklandı Uyuşturucu maddeleri temin ve piyasaya sürmek üzereyken yakalanan Şekerci Abi lakaplı H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu M.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerince şüphelilerle bağlantılı olan kişilere yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.
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