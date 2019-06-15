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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma’dan ünlü futbolcularla tanıtım

Jandarma’dan ünlü futbolcularla tanıtım

Ünlü futbolculardar ve vatandaşlardan görüntü stantlardan görüntüler

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Alışveriş Trafik Kuralları Hatıra Fotoğrafı Kuruluş Yıldönümü Alışveriş Merkezi 


- Jandarma’nın 180. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ünlü futbolcular Tolgay Arslan ve Musa Çağıran vatandaşlarla bir araya geldi. İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından, Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde stant açıldı. Vatani görevlerini bedelli olarak Çorum’da yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan ve Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran’da açılan stantlarda görev aldı. Jandarma üniformasıyla stantlarda görev yapan her iki oyuncuya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Jandarma standını ziyaret eden vatandaşlar Arslan ve Çağıran ile hatıra fotoğrafı çekinerek sohbet etti. Jandarma Teşkilatının 180 yıldır fedakarca Türk milletine hizmet ettiğini dile getiren J. Yüzbaşı Murat Atak, vatandaşların stantlara ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Atak, stantlarda vatandaşlara Jandarma teşkilatının yanı sıra, çocuklara da trafik kuralları konusunda eğitim verdiklerini belirtti.

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