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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Jandarma'dan sınır'da bayram videosu Haberi

Jandarma'dan sınır'da bayram videosu Haberi

VİDEODAN GÖRÜNTÜ

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Bayramlaşma 


- Jandarma Genel Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 2000 rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolundan, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik ederiz" başlığıyla bir video yayımladı. Yayımlanan videoda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 2 bin rakımlı Hakkari Durankaya Jandarma Karakolunda askerlerin bayramlaşması, kesilen kurban ve vatandaşların karakola ziyareti aktarıldı. (MH-
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