Jandarma’dan şeker ve kolonyalı ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması İzle

--Trafik polisi ve jandarmanın kemer konusunda yaptığı uyarı ve bilgilendirme çalışmaları

--Bayan Jandarma ekiplerince trafikteki sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikramı

--Jandarma eşliğinde Kemerin Ses Getirsin uygulaması yapan çocuklar

--Jandarmanın yolcu otobüsü denetimleri ve yolcuları bilgilendirmesi

--Otobüsteki yolculara şeker ve kolonya ikramı ile kampanyaya destek talebi

--Genel görüntü ve detaylar



( ISPARTA )- Bakan Soylu’nun başlattığı ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulamasını trafikteki çocuklara yaptırdılar- Jandarma Trafik Timlerinden şeker ve kolonyalı bayram denetimi- Trafik Polisi denetledi, Jandarma kolonya ve şekerle uyardı ISPARTA



- İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampanya ile emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu’nun da destek verdiği ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması Isparta Jandarma Trafik Timlerince hayata geçirildi. Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde bayram şekeri ve kolonyası ile uygulama, bilgilendirme ve denetim yapan ekipler, trafikte yolcu olarak bulunan çocuklara ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampayasını uygulamalı olarak yaptırdılar. İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası kapsamında Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama, bilgilendirme ve denetim yapıldı. Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatılırken, broşür ve boyama kitabı hediye edilerek, can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyasına destek verilmesi istendi. Jandarma Trafik Timleri ayrıca, bu kampanya kapsamındaki görsellerin twitter üzerinden #kemerinsesgetirsin hashtagiyle @TrafikEGM hesabına gönderilmesi halinde çocukların scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanacaklarını ifade etti.

Jandarma Trafik Timleri ayrıca, durdurulan araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Bakan Soylu, o kampanyayı kendi emniyet kemerini takma videosuyla paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla "Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmak, sevdiklerimizle buluşmaktır. Ne olursa olsun bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin" diyerek destek verdiği kampanya kapsamında emniyet kemeri kullanımına dikkat çekildi. En çok beğeniler 100 videoya Scooter, kask ve koruma ekipmanı hediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik ‘Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ayrıca ‘Kemerin Ses Getirsin’ isimli ödüllü video yarışması düzenlendi.

Yarışma kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek, @TrafikEgm twitter hesabına göndermeleri isteniyor. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edileceği belirtildi. Öte yandan, yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.trafik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. (FK-

