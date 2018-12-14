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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Jandarma’dan kamyon ve tırlara yönelik uygulama

Jandarma’dan kamyon ve tırlara yönelik uygulama

-Jandarmanın tırları durdurarak uygulama yapması

Para Cezası Jandarma Tır Şoförü Çalıntı Araç Ticari Araç 

--Uygulamada kullanılan sistemler (drone,PTS,karekod)
--İlk kez uygulamaya katılan motorlu jandarma trafik unsurları
--Ceza yazılan sürücüler
--Sürücülerle röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemerburgaz yolunda kamyon ve tırlara yönelik asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada kamyon ve tırların yüklerinin standartlara uygunluğu ile araçların lastik, reflektör ve yükselti demirleri kontrol edildi. Kemerburgaz-Arnavutköy yolunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada jandarma ekipleri araçların lastikleri, reflektörleri ve yükselti demirlerini kontrol ederken, kamyon ve tırların yükleri ile sürücülerin belgelerine de bakıldı. Reflektörleri olmadığı için para cezası yazılan bir tır sürücüsü, “Muayene istasyonları eskiden yapıştırıyorlardı. Şimdi son zamanlarda istemiyorlar. Ona göre biz uyguluyoruz. Daha önce reflektör olmadan muayeneden geçirmiyorlardı” dedi.
Motosikletli Jandarma Trafik Timlerinin ilk kez katıldığı uygulamada lastikleri yarık ve kış şartlarına uygun olmadığı için trafiği tehlikeye sokan bir tır sürücüsüne de para cezası kesildi. Çalıntı plaka, çalıntı araç, daha önceden sisteme girmiş terörle bağlantılı araçların tespit edildiği mobil Plaka Tanıma Sistemi’nin (PTS) de kullanıldığı uygulamada, yabancı uyruklu bir vatandaşa ticari araç kullanma yetkisinin olmadığı söylenerek aracı trafikten men edildi. Uygulamada PTS sisteminin yanı sıra araç takip sistemi, sorgu bilgisayarları, drone ve karekod cihazı da kullanıldı. Uygulamadan sorunsuz bir şekilde geçen ve yoluna devam eden bir tır şoförü, “Dengesiz araç kullanıyorlar. Evraklarında eksikleri de var. Bizim bir sıkıntımız yok. Bir reflektörümüz eksik. Onlar da hazırda var zaten hemen takarız. Yolumuza devam ederiz” diye konuştu.

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