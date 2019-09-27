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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

ele geçirilen malzemelerden genel yakın ve detay görüntüler

( ÇORUM )- Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 198 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı ele geçirildi ÇORUM

Jandarma Kaçak Kurusıkı Tabanca Mermi Kaçak İçki 


- Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sungurlu ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir eve operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 98 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı, 2 kilo anason tohumu, 2 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet kurusıkı tabanca mermisi, 10 adet dolu av tüfeği fişeği, 3 adet 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet 50 lt bidon içerisinde üzüm posası ve kaçak rakı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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