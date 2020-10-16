Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu

- Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK Asker Mahrem Yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da düzenlenen operasyonda darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen meslekten ihraç edilerek rütbesi Ere düşürülen 1 Tuğgeneral, 3 Albay, 1 Binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 Astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor. (TS-
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