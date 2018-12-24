Jandarma'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu İzle

-sahte içkilerden detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; halk sağlığını tehdit eden, satışa hazır halde binlerce sahte içki, boş içki şişesi, etiket ve bandroller ele geçirildi. Yakalanan iki kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde şüpheli şahısların sahte içki üreterek İstanbul İli genelinde irtibatlı oldukları kişilere satacağı bilgisini aldı. Sahte içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Aylar süren takip neticesinde; şüphelilerin Sultangazi ve Eyüp Sultan ilçelerinde bulunan adresler ile kullandıkları araçlar tespit edildi. Dünyaca Ünlü İçki Markalarının Sahtesini Yapmışlar Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın düzenlenen depolarda su damacanaları ile kumaş çuvallarının arasına gizlenmiş ve koli koli paketlenmiş halde binlerce sahte içki şişeleri, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri, iki adet dolum tankı, çok miktarda doluma hazır hale getirilmiş damacana içerisinde markası belirsiz sahte imal edilmiş viski ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirildi. Diğer yandan, araçta yapılan aramada ise çok sayıda paketlenmiş içki şişeleri kolilenmiş ve teslimata hazır halde bulundu. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan (A.H.) ve (Z.Y.) isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

