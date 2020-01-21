Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Jandarma, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalan şahısları suçüstü yakaladı

Jandarma, BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalan şahısları suçüstü yakaladı

Operasyon anından görüntü

Adli Kontrol Petrol Boru Hattı Yakıt Tankı İmalathane Boru Hattı 

-İmalathane
-Jandarma ekipleri

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'de jandarma ekipleri bir imalathanede BOTAŞ petrol boru hattından ham petrol çalıp işleterek akaryakıta dönüştüren şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi Ömerli Caddesi üzerinde petrol kaçakçılığı yapıldığı istihbaratını aldı. Jandarma ekiplerince söz konusu adreste yapılan operasyonda M.B., N.A. ve A.E. isimli şüpheliler, ham petrolü motorine dönüştürmek maksadıyla kurulan rafineri tesisi ve destinasyon sistemini faal halde çalıştırırken suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 3 adet 20 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 40 bin litrelik yakıt tankı, 2 adet 10 bin litrelik yakıt tankı, 1 adet soğutma düzeneği, 1 adet filtre sistemi, 1 adet ateşleme düzeneği ile çok sayıda akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi. Ayrıca N.A. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada ise (0,33) litrelik numune akaryakıt ele geçirildiği öğrenildi.Yapılan çalışmalar sonucunda konu ile ilgili olarak N.A. ve M.B. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanırken, A.E. ve M.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca bahse konu olaya karıştığı tespit edilen A.B. isimli şahıs ile ilgili olarak yakalama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı