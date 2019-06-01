Jandarma Bodrum’da helikopterle trafik uygulaması yaptı

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-Fethiye Ölüdeniz drone ile trafik uygulaması



( MUĞLA )- Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri sorumluluk bölgeleri olan Bodrum Turgutreis ve Fethiye Ölüdeniz’de Helikopter ve Drone eşliğinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. MUĞLA



- 9 günlük Ramazan bayramı tatili bugün başlarken, Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden tatil için Muğla’yı tercih eden vatandaşlar Muğla’ya gelmeye başladı.

Yerli turistin en fazla tercih ettiği Muğla’ya 9 günlük Ramazan Bayramında en az 3 milyon yerli turist gelmesi bekleniyor. İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli illerinden de günübirlik tatilciler ile Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 5-6 milyona ulaşması bekleniyor. Yoğun bir araç trafiği akışı beklenen Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kara ekiplerinin yanı sıra, havadan Helikopter ve Drone destekli denetim gerçekleştiren Jandarma trafik ekipleri Ramazan Bayramı tatili boyunca 7/24 görev yapacak. Jandarma sorumluluk alanlarında 9 günlük tatilde 43 Jandarma Trafik timi, bu timlere takviye olarak 85 jandarma asayiş timi ve 13 motosikletli asayiş timi olmak üzere toplam 480 personel görevlendirildi. Bodrum’da helikopter ile havadan denetim gerçekleştiren Jandarma ekipleri Bodrum’da sorumluluk bölgesi olan Akyarlar, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü yolunda helikopterli trafik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde geçiş yasağı bulunan alanlarda geçiş yapan ve durmanın yasak olduğu alanlarda park eden araçlara ceza uygulandı. Jandarma trafik ekipleri Fethiye Ölüdeniz’de ise Drone ile trafik denetim yaptı. Fethiye-Ölüdeniz arasında yapılan denetimlerde Drone ile tespit edilen hatalı sürücüler jandarma tarafından kontrol noktasında durdurularak gerekli işlemler yapıldı.

