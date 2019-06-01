Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarma Bodrum’da helikopterle trafik uygulaması yaptı

Jandarma Bodrum’da helikopterle trafik uygulaması yaptı

helikopter kalkış

Hatalı Sürücü Yerli Turist Gün Başlarken Kontrol Noktası Helikopter 

-pilotlar görüntü
-bodrum(drone)
-yollar detay
-Fethiye Ölüdeniz drone ile trafik uygulaması

( MUĞLA )- Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri sorumluluk bölgeleri olan Bodrum Turgutreis ve Fethiye Ölüdeniz’de Helikopter ve Drone eşliğinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. MUĞLA

- 9 günlük Ramazan bayramı tatili bugün başlarken, Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden tatil için Muğla’yı tercih eden vatandaşlar Muğla’ya gelmeye başladı.
Yerli turistin en fazla tercih ettiği Muğla’ya 9 günlük Ramazan Bayramında en az 3 milyon yerli turist gelmesi bekleniyor. İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli illerinden de günübirlik tatilciler ile Muğla’nın 1 milyon olan nüfusunun 5-6 milyona ulaşması bekleniyor. Yoğun bir araç trafiği akışı beklenen Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kara ekiplerinin yanı sıra, havadan Helikopter ve Drone destekli denetim gerçekleştiren Jandarma trafik ekipleri Ramazan Bayramı tatili boyunca 7/24 görev yapacak. Jandarma sorumluluk alanlarında 9 günlük tatilde 43 Jandarma Trafik timi, bu timlere takviye olarak 85 jandarma asayiş timi ve 13 motosikletli asayiş timi olmak üzere toplam 480 personel görevlendirildi. Bodrum’da helikopter ile havadan denetim gerçekleştiren Jandarma ekipleri Bodrum’da sorumluluk bölgesi olan Akyarlar, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü yolunda helikopterli trafik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde geçiş yasağı bulunan alanlarda geçiş yapan ve durmanın yasak olduğu alanlarda park eden araçlara ceza uygulandı. Jandarma trafik ekipleri Fethiye Ölüdeniz’de ise Drone ile trafik denetim yaptı. Fethiye-Ölüdeniz arasında yapılan denetimlerde Drone ile tespit edilen hatalı sürücüler jandarma tarafından kontrol noktasında durdurularak gerekli işlemler yapıldı.
İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı