Jandarma, bin 200 kilo canlı balığı göle bıraktı Haberi

-canlı balıkların göle bırakılması



( VAN )- Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş;- “Bir balık yaklaşık 16 bin tane yumurta bırakılıyor”- “Jandarma bu yıl göle bıraktığı balık miktarı 556 tonu bulmuştur”- “Manyat ağları bir gecede çok rahatlıkla 50 ton balık avlayabiliyor” VAN



- Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalarda 5 bin 200 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, 150 metreye yakın manyat ağın içerisinde canlı bin 200 kilo inci kefali balığı göle bırakıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’ın simgelerinden olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarına av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden buyana aralıksız devam ediyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00 sıralarında Karahan Mahallesinde icra edilen önleyici hizmet devriyesinde göl kenarında yapılan inceleme esnasında suyun içerisinde ve kenara atılmış vaziyette 58 çuval içerisinde yaklaşık 5 bin 200 kilo inci kefali balığı ele geçirilirken, 150 metreye yakın manyat ağı ve manyat ağı içerisinde canlı bin 200 kilo inci kefali balığı göle bırakılarak doğaya kazandırıldı. Ölü ele geçirilen balıklar Gıda, tarım ve hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli S.K. isimli şahıs hakkında işlemlere başlanılmış, idari yönden şahsa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 23/b maddesi uyarınca toplam 1.322.00 TL ceza işlemi uygulanmıştır. Konu ile ilgili açıklama yapan an Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin koruma çalışmaları 90 günlük bir zaman kapsadığını ifade etti.

Koruma çalışmaları genelde dönemim başında çok sıkı bir şekilde başlayıp, dönemin sonuna doğru bazı gevşemeler gözükebildiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bu noktada Karahan bölgesinde faaliyet yürüten Alparslan Jandarma Karakolu ve Edremit Jandarma Bot timi dönem başından itibaren çok sıkı bir şekilde koruma çalışmalarını devam ettirmekte. Koruma çalışmaları son güne kadar sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü üreme dönemindeki her bir balık bin balık demektir. Çünkü bir balık yaklaşık 16 bin tane yumurta bırakılıyor. Bu nedenle stoğun devamlılığı açısından bu dönem çok büyük bir önem arz ediyor. Bu sene sık sık Alparslan Jandarma Karakolu ile Edremit Jandarma Bot timinin yakalanan canlı inci kefallerini göle saldıklarına şahit olduk. Son yapılan operasyonda beraber Alparslan Jandarma Karakolu ile Edremit Jandarma Bot timi tarafından göle salınan balık miktarı 556 tonu bulmuştur. Bu ülkemizdeki koruma çalışmaları için ciddi bir önlem oldu. Bu göle bırakılan 556 tonluk inci kefali stoku açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle jandarmanın büyük bir özveri bir şekilde inci kefalini korunması bizleri memnun ve mutlu ediyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'na ve dene başından beri canı gönülden çalışan Edremit Jandarma Bot timine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Manyat ağları bir gecede çok rahatlıkla 50 ton balık avlayabiliyor” Manyat ağlarının balığa çok zarar verdiğinin altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bu dönemde yoğun olarak manyat ağlarının kullandığını görüyoruz. Manyat ağları bir gecede çok rahatlıkla 50 ton balık avlayabilecek devasa bir korkunç ağlardır. Bu noktada önemli olan manyat ağlarına el konulmasıdır. Çünkü üzülerek ifade etmek istiyorum ki kaçak balık tutan insanlara kesilen cezalar caydırıcı nitelikte değildir. Şu anda bu cezaların yükseltilmesini daha caydırıcı nitelikte olması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Yapılan son operasyonunda yakalanan 150 metrelik manyat ağı bölgedeki birçok balığı avlama potansiyeline sahip bir ağdır. Bu nedenle kurma çalışmalarında esas noktalardan birisi de av araçlarının, manyat ağlarının yani yakalanıp ele geçirilmesi, diğeri ise cezaların caydırıcı bir hale getirilmesi getirilmesidir” şeklinde konuştu.



