Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma bayram boyunca yollarda olacak - MANİSA

Jandarma bayram boyunca yollarda olacak - MANİSA

- Jandarma Genel Komutanlığı Trafik ekiplerinin sürücüleri denetlemeleri - Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü - Detay görüntülerJandarma bayram boyunca yollarda olacak - Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü: - "Bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 helikopter ve 37 İnsansız Hava Aracı ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız"MANİSA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Albay Şinasi Güçlü, "Bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 helikopter ve 37 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız." dedi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi karayollarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini artırdı.Şehri İzmir, İstanbul ve Ankara'ya bağlayan güzergahlarda drone destekli trafik kontrolleri yapan ekipler, kimlik sorgulamasında da barkod cihazını kullandı.Narkotik köpeklerin katılımıyla da araçlarda arama yapıldı.Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanı Güçlü de Akhisar ilçesindeki kontrol noktasındaki denetime katıldı.
Trafikte sıkıntı oluşmaması için jandarma ekiplerini yerinde incelediklerini belirten Güçlü, "Bayram tatili süresince 8 bin jandarma trafik timi, 17 bin jandarma trafik personeli, 2 helikopter ve 37 İnsansız Hava Aracı ile bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Denetim ve kontrollerimize devam edeceğiz." diye konuştu.
Güçlü, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve seyahat esnasında kesinlikle cep telefonu kullanmamalarını istedi.

Trafik Kuralları Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Cep Telefonu Kontrol Noktası 

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı