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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma Başkale’de faciayı önledi

Jandarma Başkale’de faciayı önledi

EYP'nin imhası

( VAN ) VAN

Terörle Mücadele Jandarma Jandarma Komutanlığı Terör Örgütü Teröristler 


- Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, PKK’lı teröristler tarafından seçim sandıklarının dönüş güzergâhına yerleştirilen El Yapımı Patlayıcıyı kontrollü imha edilerek olası bir facianın önüne geçildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde jandarma komutanlığımız tarafından seçimlerin güven ve huzur ortamı içerisinde icra edilmesi, vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandıklara yansıtabilmesi amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde; 24 Haziran 2018 Pazar günü Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi yol ayrımına bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanan EYP imha edilmiştir. Mutfak tüpleri kullanılarak 200 kilogram patlayıcıyla hazırlanan ve seçim sandıklarının dönüş güzergâhına yerleştirilen EYP düzeneği, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilirken, patlama sonucu düzeneğin kurulduğu kara yolunda büyük çapta hasar meydana gelmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.
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