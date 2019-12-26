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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendi - NEVŞEHİR

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendi - NEVŞEHİR

- "2. Dönem Branş Köpeği ve Kullanıcısı Kursu" - Sertifika töreninin yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler - Saygı duruşu - JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın'ın konuşması - Geçit töreni - Köpeklerin gösterisinden görüntülerJandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) düzenlenen 2019 yılı "2. Dönem Branş Köpeği ve Kullanıcısı Kursu"nu başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.
JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ağustos ayında başlayan "mayın arama, bomba arama, arama kurtarma, uyuşturucu madde arama, kadavra arama, iz takip, asayiş, operasyon, erzak ve tütün tespit" branşlarındaki eğitim programına, 62 kursiyerin katıldığını kaydetti.
Köpeklerin sorumlularına seslenen Altın, "Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetleri ile terörle mücadele harekatına katkı sağlamak maksadıyla, her türlü hava ve arazi şartlarında JAKEM'de yetiştirdiğiniz köpekleriniz ile kıtalardaki yeni görevlerinizde yüce Türk milletine ve jandarma teşkilatımıza büyük katkılar sağlayacağınızdan hiç şüphem yok." dedi.
Konuşmanın ardından kursa katılan askeri personele sertifikaları, Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Program, bomba ve mayın arama, narkotik ve özel operasyon eğitimi alan köpeklerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Terörle Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Askeri Personel 

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