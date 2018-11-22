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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Jandarma aracına çarpan sürücü gözaltına alındı - KIRKLARELİ

Jandarma aracına çarpan sürücü gözaltına alındı - KIRKLARELİ

- Gözaltına alınan sürücünün hastaneden çıkışıGÜNCELLEME - Kırklareli 'nde kamyonet ile jandarma aracı çarpıştı: 2 yaralı - Kırklareli 'nde ters yönden seyrettiği iddia edilen kamyonet ile jandarma plaka tanıma sistemi aracının çarpışması sonucu biri uzman çavuş iki kişi yaralandı - Yaralanan kamyonet sürücü tedavisi sonrası gözaltına alındıSÜRÜCÜNÜN GÖZALTINA ALINMASI BİLGİSİ EKLENDİKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde ters yönden seyrettiği iddia edilen kamyonet ile jandarma plaka tanıma sistemi (PTS) aracının çarpışması sonucu biri uzman çavuş iki kişi yaralandı. Yaralanan kamyonet sürücü tedavisi sonrası gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesi yakınında asayiş kontrolleri görevini tamamladığı öğrenilen İl Jandarma Komutanlığına ait 39 JJA 07 plakalı PTS aracı ile ters yönde seyrettiği öne sürülen Mevlüt A. yönetimindeki 34 LOH 32 plakalı kamyonet çarpıştı.Kazada, jandarma aracında bulunan uzman çavuş Y.E.K. ile kamyonet sürücüsü Mevlüt A. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hastanede tedavisi tamamlanan ve alkollü olduğu belirlenen Mevlüt A. polis ekiplerince "taksirle yaralama" iddiasıyla gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Hastane Jandarma Uzman Çavuş Polis Ekipleri 

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