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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Jandarma 2 Milyon değerindeki iş makinelerini çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı Haberi

Jandarma 2 Milyon değerindeki iş makinelerini çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı Haberi

Hırsızların jandarma görüntüleri

Jandarma İş Makinesi Akalan Ayder Hırsız 

-Olay yeri
-İş makinaları

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çubuk ilçesinde iş makinesi çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı. Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine süratle giderek hırsızları suç üstü yakaladı.Çalınmak istenen iş makinalarının maddi değerinin yaklaşık olarak 2 Milyon TL olduğu bilgisi elde edildi. Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B. , E.Z. , I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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