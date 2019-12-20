Jandarma 2 Milyon değerindeki iş makinelerini çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı Haberi

-Olay yeri

-İş makinaları



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara İl Jandarma Komutanlığı Çubuk ilçesinde iş makinesi çalmak isteyen hırsızları suç üstü yakaladı. Başkentte Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesinde Kil Ocağında bulunan 1 adet yükleyici kepçe ve 1 adet grayderin çalınacağının bilgisini aldı. Jandarma ekipleri olay yerine süratle giderek hırsızları suç üstü yakaladı.Çalınmak istenen iş makinalarının maddi değerinin yaklaşık olarak 2 Milyon TL olduğu bilgisi elde edildi. Yapılan operasyonun sonunda yakalanan R.B. , E.Z. , I.K. ve B.E.G isimli hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek göz altına alındı. Hırsızların Jandarma da sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



loading...