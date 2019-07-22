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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
James Jeffrey'in Ankara temasları

James Jeffrey'in Ankara temasları

James Jeffrey bakanlıktan çıkış

Toplantı Bakanlık 

-araçların çıkışı
-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını gerçekleştirerek Milli Savunma Bakanlığına hareket etti. Temaslarda bulunmak için Türkiye'ye gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ilk görüşmesini Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında Jeffrey ikinci toplantısını gerçekleştirmek için Milli Savunma Bakanlığına hareket etti.
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