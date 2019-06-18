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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
JAK timinden Ölüdeniz'de gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

JAK timinden Ölüdeniz'de gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı

- jak timinin karakoldan çıkışı

Kurtarma Tatbikatı Turizm Sezonu Yabancı Turist Toprak Kayması Sağlık Ekipleri 

-- timin botu denize indirmesi
-- bot ile olay yerine varışı
-- yaralı iple kurtarma istasyonu ile kurtarılması
-- denizde bulunan turistlerin izlemesi
-- jak timinden bir personelin bayrak açması
-- detaylar

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, göreve başladı.
Göreve başlayan JAK timi dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi lagün içinde gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. JAK timinin gerçeği aratmayan tatbikatı denizde bulunan bazı yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Gerçekleşen tatbikatta Lagün içinde bulunan kayalıklarda düşerek yaralanan kişiyi görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi gönderildi. Kara yoluyla ulaşımı olmaya bölgeye JAK botuyla giden 7 kişilik tim, ormanlık alandan yaralıya ulaştı. Yaralıya ilk müdahalesi yapan ekip ve bölgeye iple kurtarma istasyonu kurdu. İstasyona alınan yaralı, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalık alandan görevli personel eşliğinde denizde bekleyen JAK botuna indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.Tatbikatın ardından tırmanış yapan JAK timinden bir personeli Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz'de bulunan JAK timi, Muğla’nın turistik ilçelerinde turizm sezonu boyunca görev yapacak. JAK timleri, dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina kuyu gibi yerlerde kaza geçiren, kaybolan ve ya yardım isteyenlere yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra ediyor. JAK timi aynı zamanda deprem, çığ, sel, su baskını ve toprak kayması gibi afetlerde arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. (MY-MB-Y)
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