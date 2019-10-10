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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
J. J. Rousseau’nun babası Isaac Rousseau anıldı

J. J. Rousseau’nun babası Isaac Rousseau anıldı

Levha

İsviçre Filozof Düşünür 

-Vatandaşların toplanması
-Konuşmalar
-Galata kulesi
-Açılış

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Fransız yazar.Galata’da yaşamış ve Osmanlı Devleti’ne saray saatçisi olarak hizmet vermiş olan ünlü Fransız yazar ve filozof Jean Jacques Rousseau’nun babası Isaac Rousseau’un hatıraları Beyoğlu’nda yaşatılıyor. Isaac Rousseau’nun üstün hizmetlerinden dolayı Galata’da bulunan isminin yazılı olduğu levha, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından yenilendi. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları, İsviçre ve Fransa Başkonsoloslarıyla beraber yenilenen levhanın açılışını gerçekleştirdi. Galata Kulesi önünde düzenlenen etkinliğine Beyoğlu Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Ulutaş, Rüstem Dindarol, Fransa Başkonsolos Yardımcısı Sebastien Bulot, İsviçre Başkonsolos Vekili Beat Schmid ve vatandaşlar katıldı.
“Isaac Rousseau’dan miras kaldığı pek bilinmez”Fransa Başkonsolos Yardımcısı Sebastien Bulot, “J. J. Rousseau’nun Osmanlı sanatına ve kültürüne duyduğu hayranlık bir çoğumuzun malumudur. Fakat bu hayranlığı düşünüre babası Isaac Rousseau’dan miras kaldığı pek bilinmez. Bizzat Isaac Beyoğlu’nda yaşamış ve dönemi revaçtaki Topkapı Saray’ında 6 sene boyunca Saray saatçiliği görevini yürütme onuruna erişmiştir. Bugün burada anma üzerine toplandık. Isaac Rousseau’nun hatıratını yaşatmak aydınlanma çağının en mühim düşünürlerinden oğlu J.J Rousseau’ya saygımızı bu levha aracılığıyla ifade etmek bizim için büyük mutluluktur” ifadelerinde bulundu.
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