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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İzzet Baysal ölümünün 19’uncu yılında anıldı

İzzet Baysal ölümünün 19’uncu yılında anıldı

ANIT MEZARA KARANFİL BIRAKILMASI

Siyasi Parti Öğrenciler Hayırsever İş Adamı Anıt Mezar Irak 

-REKTÖR ALİŞARLI KONUŞMASI
-DUA EDİLMESİ
-BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ KONUŞMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’ya sağlık ve eğitim alanında birçok eser kazandıran merhum hayırsever iş adamı İzzet Baysal ölümünün 19’uncu yılında anıt mezarı başında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı. Bolu’nun gelişmesinde önemli bir role sahip olan ve kurduğu vakıfla eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eserin kazandırılmasını sağlayan hayırsever iş adamı merhum İzzet Baysal, ölümünün 19’uncu yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal’ın kızı Esin Avunduk, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Abant İzzet Baysal Üniverstesi kampüsü içerisinde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, “Aradan geçen her yıl ona olan hasret ve minnetimizi artırmaktadır. Bu kampüste varlığını her zaman aramızda hissettiğimiz İzzet Baysal, en büyük eserim üniversite demiştir. Ona teşekkür etmek, onun eserlerine sahip çıkmak, bilimin aydınlattığı yolda ilerlemekle mümkündür” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, “Vakıf medeniyetinden geliyoruz. Bu medeniyetin günümüzdeki en büyük temsilcisi İzzet babamız. Sağlıklı ve eğitimli insan yetişmesi için tüm gücünü buna vakfetmiş. Dünyanın da beklediği bu. Sağlıklı ve eğitimli insan. Bundan daha ulvi bir iş olamaz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından İzzet Baysal’ı anmek için gelen yüzlerce kişi ellerindeki kırmızı ve beyaz karanfilleri anıt mezara bıraktılar. (FC-GY-
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