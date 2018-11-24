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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İZTO yöneticileri okul yıllarında öğretmenleriyle Haberi

İZTO yöneticileri okul yıllarında öğretmenleriyle Haberi

hazırlanan videodan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Meclis Başkanı Öğretmenler Öğretmen Güneşler Genel Sekreter 


- İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hazırlanan videoda, oda yöneticilerinin okul yıllarında öğretmenleriyle birlikte çekildiği fotoğraflar dikkat çekti. İzmir Ticaret Odası, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımı yapılan videoda; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, meclis başkanı Selami Özpoyraz, yönetim kurulu başkan yardımcıları Cemal Elmasoğlu ile Emre Kızılgüneşler, genel sekreter Mustafa Tanyeri, meclis başkan yardımcısı İrfan Erol, Genel Koordinatör Dilara Sürgü ve çok sayıda personelin okul yıllarında öğretmenleri ile beraber çektirdikleri fotoğraflar yer aldı.
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