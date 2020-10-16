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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- İzolasyona uymayan 7 kişiyi ekipler fark etti

- İzolasyona uymayan 7 kişiyi ekipler fark etti

- Protokolün terminale gelmesi

Alışveriş Otobüs Terminali Jandarma Şehirlerarası Otobüs Alışveriş Merkezi 

-- Vali Mustafa Tutulmaz'ın otobüste konuşması
-- Terminalde denetleme yapmaları
-- AVM'yi gezmeleri
-- İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'in açıklamaları

( ZONGULDAK ) İzolasyona uymayan 7 kişiyi ekipler fark etti- Zonguldak'ta 22 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor ZONGULDAK

- Zonguldak'ta testi pozitif çıktığı halde izolasyon kurallarına uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Evinde izolasyon imkanı olmayan 15 kişi ile birlikte toplamda 22 kişi yurtlara yerleştirilerek gözlem altına alındı. Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde şehirlerarası otobüs terminali ve alışveriş merkezinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimleri gerçekleştirildi.
Şehirlerarası otobüs terminalinde yolcuları bulunan bir otobüse binen Vali Tutulmaz, "Otobüslerde hem sizleri uyarıyoruz hem de rehberlik yapıyoruz. Maskeyi kesin ihmal etmeyin, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edin. Yapılan araştırmalarda maske yüzde 75 koruyor" diye konuştu.
Protokol; ardından kent merkezindeki alışveriş merkezini denetledi. İzolasyona uymayana ceza Denetimlere katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, izolasyon kurallarına uymayan kişilere cezai işlem uygulandığını ifade etti.
Güner, "Şu an için yurtlarda toplam 22 kişi izolasyon amaçlı kalıyor. Bunların 7'si izolasyon kurallarına uymadığı için cezai işlem uygulandıktan sonra yurda alınan kişiler. Diğer 15'i de evlerinde izolasyon imkanı olmayan kişiler. Bu süreci tespit ettiğimiz güne göre maksimum 14 gün kalacaklar. Emniyet ve jandarma tarafından tespit edilip ceza işlem uygulanan 7 kişi" diye konuştu.
(BA-OA
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