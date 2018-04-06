İZODER Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen: “Tepeden aşağı yanlışlarla dolu bir yer izliyoruz”



- Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelerek açıklama yaptı. Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğrul, “Tepeden aşağı yanlışlarla dolu bir yer izliyoruz” ifadelerini kullandı. Binada gerçekleştirilen uygulamanın büyük bir talihsizlik olduğunu ifade eden Şen, “Tepeden aşağı yanlışlarla dolu bir yer izliyoruz. 26 Eylül 2011 tarihinde yine buradaydık. Buradaki sistem o günkünden çok farklı değil. Baştan aşağı yanlış bir uygulama. Sistem yanlışlığı var. Malzemeler yanıcı. Bile bile böyle bir uygulamanın yapılması büyük talihsizlik” dedi.

Şen, kullanılan malzemelerin yanıcı olduğunu ifade ederek, "Duvarın üzerine yapıştırma ile arada boşluk bırakılıp, son kat kaplama ile giydirme cephe yapılırsa buna bugünkü mevzuatta izin vermiyor. Dolayısıyla yapılan baştan sona yanlışlık. Arkada kullanılan yalıtım malzemesi izin verilmeyen bir yalıtım malzemesi. Son kat kaplama olarak gördüğünüz bu sarı renkli olan da yanıcı bir malzeme. Bu tür giydirme cephelerde bu tür malzemelere kullanım izni verilmez. Yasak. 'Bunun denetimi var mı?' diye soracaksınız, konunun ilgilileri sorumluları bu konuya cevap verecek. Bence izin verilmemeliydi. 2011'de de biz bunu doğru olmadığını ifade etmiştik” dedi.

Binalarda kullanılan mantolamanın hastanedekiyle bir alakası olmadığı dile getiren Şen, "Mantolama direkt duvara yapıştırılır ve üzeri sıvanır yanmaz bir şekilde. Bunun detaylarına yönetmelik öngördüğü bazı şeyler var. Örneğin, 28,5 metre altı veya üstü diye. Galiba burası 28,5 metreden çok daha yüksek. Bunlar zaten hiç dikkate alınmadan yapılmış bir uygulama. Talihsiz bir uygulama. Bunu ifade etmek gerekir" dedi.



