İznik, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor Haberi

-Başkan Aktaş'ın konuşması

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- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifiyle UNESCO adaylık çalışmaları başlayan İznik’te yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi için toplantı yapıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın ev sahipliğindeki koordinasyon toplantısına Bursa Valisi Yakup Canbolat, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Gedik, İznik Unesco Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş ve akademisyenler katıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay günün anlam ve önemine vurgu yaptıkları konuşmalarında Unesco’nun İznik için önemli bir adım olduğunu dile getirdiler. İznik’te Unesco’nun yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi hakkında evvela Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş bilgi verdi.Taş açıklamasında, “Yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi, İznik’in UNESCO dünya miras adaylığı için öncelikli bir konudur. Bu aşamada söz konusu koordinasyon toplantısında öneri yönetim alanı sınırlarına yönelik olarak paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır. Koordinasyon toplantısı sonrasında, yapılan değerlendirmeler ışığında, ilgili mevzuat kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurum, uzman ve paydaş görüşleri resmi yazı ile talep edilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda Yönetim Alanı Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak başta ilgili kurumlar olmak üzere tüm paydaşlara iletilecektir. Yönetim alanı onaylandıktan sonra ise İznik’in UNESCO dünya miras adaylığı konusunda görüş bildirmek isteyen uzman ve ilgililerden oluşan paydaşların katılacağı genişletilmiş ‘stratejik arama toplantıları’nın yapılması planlanmaktadır. Bu toplantılardan çıkan görüşlerle geliştirilecek adaylık dosyası ve yönetim planı çalışmaları ile süreç devam edecektir. Kurulduğu günden bu yana ev sahipliğini yaptığı birçok medeniyetin kültürel izlerini taşıyan İznik'in aslında bir miras olmaktan çok zengin, doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunun şuurundayız” dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, etkinlik kapsamında söz alarak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında düşüncelerini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aslına dönük çalışmalarla birlikte İznik’in turizm anlamında çok daha fazla değer kazanacağını ifade etti.

İznik’in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesiyle birlikte bundan maddi ve manevi kazanç sağlayan çok sayıda vatandaşın, işletmenin de olacağını kaydeden Başkan Aktaş, şu anda aday listede yer aldıklarını, oluşturulan güç birliğiyle süreci en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yıllardır atıl kalan Bursa’nın turizm potansiyelini açığa çıkarmayı hedef seçtiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya ciddi kafa yoruyoruz. 17 ilçenin belediye başkanları, turizm platformu üyeleri ve STK’lar, hepsiyle bir araya gelip dert ve heyecanımızı paylaştık. Olması gereken argümanlarla Bursa’nın turizm değerlerini dünya ile buluşturmakta kararlıyız” dedi.

Toplantı gün boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından sunulan fikirler ile devam etti.

