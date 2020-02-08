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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İznik'te kontrolden çıkan otomobil su kanaletlerine çarptı: 1 yaralı Video

İznik'te kontrolden çıkan otomobil su kanaletlerine çarptı: 1 yaralı Video

Görüntü detay

Tahkikat Karya Yaralı Kadın Direksiyon Kadın Sürücü 

-Kaza yeri
-Yaralıya müdahale
-Ambulans görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü DSİ su kanaletlerine çarparak yaralandı. Kaza İznik-Adapazarı kara yolunda meydana geldi. Sakarya istikametinden gelmekte olan 81 AAS 376 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ç. (34), Çiçekli köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın hakimiyetini kaybeden G.Ç, yoldan çıkarak DSİ su kanaletlerine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin müdahale ettiği yaralı kadın sürücü olay yerine çağrılan 112 ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.
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