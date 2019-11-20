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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı - BURSA

İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı - BURSA

- Koldaş'ın kaybolduğu mahalleden detay - Mahalle muhtarının konuşmasıİznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.Koldaş, dün kırsal Göllüce Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma, AFAD, ANDA, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması sürüyor.Mahalle Muhtarı Osman Bayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Koldaş'ın dün markete gittikten sonra dönmediğini öğrendiklerini söyledi.

Koldaş'ın, yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekipleri ve köy halkı tarafından arandığını belirten Bayer, "Dün gece de aradık, inşallah olumlu bir netice alırız." dedi.

Jandarma Market Bild Allah Şili 

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