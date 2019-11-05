İznik'te alev alan piknik tüpü paniğe neden oldu - BURSA
- Olay yerinden detaylar - İtfaiye tarafından tüpün söndürülmesiİznik'te alev alan piknik tüpü paniğe neden olduBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde bir evde açık unutulan ve alev alan piknik tüpü paniğe yol açtı.Alınan bilgiye göre, Kılıçaslan Caddesi'nde Hatice Yıldırım'a ait evde kalan kiracı, mutfakta kullandığı piknik tüpünü açık unutarak evden ayrıldı.Bir süre sonra alev alan piknik tüpünü fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle 4'üncü kata ulaşarak mutfak camını kırdı ve yanan tüpü söndürdü.
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