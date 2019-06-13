İznik gölünde balık ölümleri yaşanıyor Video

-fotoğraflar



( BURSA ) BURSA



- İznik Gölünde onlarca yayın ve akbalık yavrusu göl dibinde telef olmuş vaziyette bulundu. Bursa İznik Gölünde yayın ve akbalık ölümleri yaşanıyor. Darka tatil köyü sahilinde sup yapanlar, gölün içinde onlarca yayın ve akbalık yavrusu ölüsü ile karşılaştı. Gölde sup yaparken balıkları fark eden Cenk Karakaş, "Yüzeyde ve suyun dibinde onlarca telef olmuş balık ile karşılaştım. Çok ilginç bir durum. Özellikle balıkların çoğunun yavru olması çok enteresan. Neden öldükleri araştırılmalı" dedi.



