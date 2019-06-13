Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İznik gölünde balık ölümleri yaşanıyor

İznik gölünde balık ölümleri yaşanıyor

balıklardan görüntü

Tatil Köyü 

-fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- İznik Gölünde onlarca yayın ve akbalık yavrusu göl dibinde telef olmuş vaziyette bulundu. Bursa İznik Gölünde yayın ve akbalık ölümleri yaşanıyor. Darka tatil köyü sahilinde sup yapanlar, gölün içinde onlarca yayın ve akbalık yavrusu ölüsü ile karşılaştı. Gölde sup yaparken balıkları fark eden Cenk Karakaş, "Yüzeyde ve suyun dibinde onlarca telef olmuş balık ile karşılaştım. Çok ilginç bir durum. Özellikle balıkların çoğunun yavru olması çok enteresan. Neden öldükleri araştırılmalı" dedi.

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı