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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İznik Gölü'ne akan derede kirlilik - BURSA Haberi

İznik Gölü'ne akan derede kirlilik - BURSA Haberi

- Göle akan deredeki kirlilik - İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın açıklaması - Numune alınmasıİznik Gölü'ne akan derede kirlilik - İznik ilçesinde Karasu Deresi'nin rengini siyaha dönüştüren atığın, zeytinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan tuzlu siyah su olduğu anlaşıldıBURSA (AA) - İznik Gölü'ne akan Karasu Deresi'nde, zeytinin işlenmesi sırasında çıkan tuzlu siyah su olduğu belirlenen atık maddenin dökülmesi nedeniyle kirlilik oluştu. Bursa 'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nin renginin siyaha dönüştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediye yetkililerine bildirdi.Bölgede yapılan incelemede, kirliliğe yol açan atığın zeytinin işlenmesinde ortaya çıkan tuzlu siyah su olduğu belirlendi.Olay yerinde incelemelerde bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin kim ya da kimler tarafından kirletildiğinin tespiti için çalışma başlatıldığını söyledi.

Usta, durumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de bildirilerek cezai yaptırım uygulanacağını aktardı.Zabıta ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığını dile getiren Usta, numune sonuçlarının kamuoyu ile paylaşacağını sözlerine ekledi.

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