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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
İznik Gölü'nde sazlık yangını - BURSA

İznik Gölü'nde sazlık yangını - BURSA

- Yangından detaylarİznik Gölü'nde sazlık yangını - Yangın yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olduBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde bulunan İznik Gölü kıyısındaki sazlıklarda çıkan yangın, yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili oldu.Alınan bilgiye göre, Çakırca Mahallesi sahili mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.Yangında, yaklaşık 100 dönüm sazlık alan zarar gördü.

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