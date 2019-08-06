Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı (2) - BURSA

İznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı (2) - BURSA

- Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anıİznik Gölü'nde mahsur kalan üç kişi kurtarıldıBURSA (AA) - Bursa 'da, İznik Gölü'ne açıldıkları sürat teknesinin arızalanması sonucu mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, iki arkadaşını yanına alan M.K, kendisine ait sürat teknesiyle saat 19.00 sıralarında İznik Gölü'ne açıldı.Bir süre sonra şaft kaprinin kırılması sonucu sürat teknesinin hareket kabiliyeti kısıtlandı ve tekne su almaya başladı.
Gölde mahsur kalan M.K. ve arkadaşları, jandarmaya haber verdi.İhbar üzerine göle açılan İznik İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

A Haber Jandarma Sürat Teknesi Kabil Kabiliyet 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı