İznik Gölü kıyısındaki sazlıklar alev alev yandı...12 yaşındaki çocuk yangını söndürmek için uğraştı

-12 yaşındaki İsmail'in mücadelesi

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( BURSA -HD)- Babasıyla hayvan otlatan 12 yaşındaki İsmail de yangını söndürmek için uzun süre gayret sarfetti BURSA



- Bursa'nın İznik ilçesi Yeniköy Mevkisi'ndeki sahildeki sazlıklar alev alev yandı. Karasal sazlık olarak bilinen bölgede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 3 dönüm sazlık alan yandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sazlık yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Babasıyla bölgede hayvan otlatan 12 yaşındaki İsmail Seymen de söndürme çalışmalarına katıldı.

Sazlık alanın daha önce de yakıldığını söyleyen küçük çocuk, "Hayvanlarımıza zarar gelmemesi için çalıştık. Çok korktuk" dedi.

Soğutma çalışmaları yapılıyor.

