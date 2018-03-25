İzne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu - KONYA

- Ömeranlı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki evden görünüm - Cenazenin cenaze nakil aracına nakledilmesi - Bir mahalle sakininin açıklamalarıİzne gelen gurbetçi evinde ölü bulunduKONYA (AA) - Kulu'da, Danimarka'dan izne gelen 62 yaşındaki gurbetçi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, yaklaşık 1,5 ay önce Danimarka'dan izne gelen Feti Bayram'dan 4 gündür haber almayan arkadaşları, Ömeranlı Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki evine gitti.Kapıyı açan olmayınca arka balkondan eve girmeye çalışan arkadaşları, evden kötü koku geldiğini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.Çilingir yardımıyla eve giren jandarma ve beraberindeki sağlık ekipleri, Bayram'ın cesediyle karşılaştı.Bayram'ın cesedi, nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.